Eyüpspor Orhan Ak ile yolları ayırdı

'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Yılın ilk kabinesi toplanıyor
Yılın ilk kabinesi toplanıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Antalya'da eşi ve kızını öldürüp, Ankara'da polise teslim oldu
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Sayıştay'dan ASKİ raporu: Barajdan gelen suyun üçte biri kayıp!
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Başsavcılık 'Bedri Usta'ya soruşturma başlattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Ana sayfaHaberler Spor

Eyüpspor Orhan Ak ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, beklenmedik bir kararla Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 17:23, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 17:27
Yazdır
Eyüpspor Orhan Ak ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eyüpspor'da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber