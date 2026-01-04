Eyüpspor Orhan Ak ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eyüpspor'da bu sezon 2. kez teknik direktör ayrılığı yaşandı. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan eflatun-sarılılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçı sonrası Şahin ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Göreve gelen Orhan Ak, ilk kez 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa'ya karşı takımının başında maça çıktı. Ak yönetiminde Eyüpspor, ligde 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İlk yarıyı 13 puanla 17. sırada tamamladı

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



