Ana sayfaHaberler Dünya

'Washington yönetimi Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi yönünde ültimatom iletti'

The New York Times, 23 Aralık'ta Trump yönetimi tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiğini, ret kararının ardından operasyon için düğmeye basıldığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dün yerel saatle sabah 02.00 civarında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Haber Giriş : 04 Ocak 2026 17:53, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 17:57
'Washington yönetimi Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi yönünde ültimatom iletti'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dün yerel saatle sabah 02.00 civarında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saatler sonra, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklanarak ABD'ye sevk edilmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Washington yönetimi Türkiye'ye gitmesi yönünde ültimatom iletti

New York Times'ın aktardığına göre, Washington yönetimi 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde ültimatom iletti.

Geçiş görüşmelerine katılan Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırılan haberde, 63 yaşındaki Maduro'ya "yurtdışında rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği, ancak bu önerinin reddedildiği kaydedildi. Ret kararının ardından Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığı ifade edildi.

Erdoğan'a güveniyor

ABD'de yayın yapan bir diğer yayın kuruluşu Washington Post da Kasım ayının sonunda Maduro'nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazmıştı.

Washington Post'a konuşan Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, " Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan'a güveniyor; Erdoğan'ın da Trump'la iyi ilişkileri var" ifadelerini kullanmıştı.

