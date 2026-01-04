Denetleme noktasından kaçan otomobille polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 3 polisi İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polislerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası kaçan otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da denetleme noktasından kaçan otomobil ile onu takip eden polis otomobilinin çarpıştığı kazada 3 polis memuru yaralandı.

