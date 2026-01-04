Kayıp Elif Kumal'da acı haber!

5 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede eğitime ara
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın cansız bedeni gölde bulundu

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 19:41, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 19:59

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi

Erdek ilçesi Kapıdağ yarımadasındaki Yukarıyapıcı göleti yakınlarında erkek arkadaşı Enis G ve Enis'in arkadaşıyla birlikte kamp yapmaya giden Elif Kumal, erkek arkadaşıyla arasında çıkan bir tartışma sonrası kendisine ait otomobile binerek kamp alanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Arama çalışmalarında 8'nci gün geride kalırken, ekiplerden acı haber geldi.

Yukarıyapıcı göletine dalan uzman ekipler, gölet içinde Elif'e ait otomobili buldu. İncelemelerine devam eden ekipler, otomobilin içinde ise Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı paylaşımda, "28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan Elif Kumal'ın cansız bedeni, kullandığı otomobille birlikte Yukarıyapıcı Göletinde bulunmuştur. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA GİDECEK

Günlerdir kayıp olan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Elif Kumal'ın cansız bedeni, uzman dalgıç ekipler tarafından çıkarılarak Sağlık ekiplerine teslim edilecek. Kumal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edilecek.


