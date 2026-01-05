Serdar Bilgili'nin gözaltına alındığı iddiasına yalanlama

Bugün sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi. İddia ile ilgili Bilgili Holding'ten açıklama yapıldı. Açıklamada iddialar yalanlandoı.

Bilgili Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."