Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları, güvenlik birimlerinin saha raporları ve alınması planlanan yeni tedbirler kabine üyeleri tarafından ele alınacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki son gelişmeler, 10 Mart mutabakatı, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, sınır güvenliği, geri dönüş süreci ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik atılan adımlar da kabine üyelerinin masasında olacak.

GAZZE'DE DEVAM EDEN İNSANİ KRİZ VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir güvenliği, Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in saldırıları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin ateşkes çağrıları, diplomatik girişimleri ve insani yardım faaliyetleri kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönündeki adımları da toplantıda ele alınacak.

VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ARTTIRMA TEDBİRLERİ

2025 yılındaki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, fiyat istikrarı, gıda ve kira fiyatlarındaki gelişmeler ile bu yıl vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik alınması gereken yeni tedbirler de masada...