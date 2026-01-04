Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugüne kadar 20 toplantı yapan AK Parti Anayasa Komisyonu, çalışmalarını tamamlıyor. 12 Ocak'ta Ankara'da yapılacak son toplantının ardından hazırlanan kapsamlı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Şubat ayında ise muhalefet partilerinin kapısı çalınarak taslak metin üzerinde geniş çaplı bir istişare süreci başlatılacak.

Haber Giriş : 04 Ocak 2026 08:08
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!

AK Parti Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından sonra çalışmalarını hızlandırdı.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda komisyon bugüne kadar yaklaşık 20 toplantı gerçekleştirdi. Komisyonun son toplantısı 29 Aralık'ta yapıldı.

Önümüzdeki toplantı ise 12 Ocak'ta yine Ankara'da yapılacak. Bu toplantının ardından komisyon hazırladığı kapsamlı çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Şubat ayında ise AK Parti hazırladığı anayasa çalışmasını Meclis'teki diğer partilerle paylaşacak.

ANAYASALAR ANALİZ EDİLDİ

Yeni anayasa süreci kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde yürütülecek. Milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olunacak. Mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Gerekli görüldüğünde farklı uzmanlık alanlarından katkı alınacak.

Yapılan toplantılarda, Türkiye'nin anayasa tarihi de tüm yönleriyle ele alındı. 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları başta olmak üzere, anayasal süreçte yaşanan temel değişiklikler ve kırılma noktaları detaylı şekilde değerlendirildi. Komisyonda "Nasıl bir anayasa isteniyor?" sorusuna yanıt aranırken, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemler de karşılaştırmalı olarak incelendi. Her sistemin tarihsel arka planı, uygulama biçimleri ve ortaya çıkan sonuçları örneklerle ele alındı.

SUNUMLAR İÇİN GÖREVLENDİRME

Toplantılarda ayrıca seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi ve denge-denetleme mekanizmaları gibi kritik konular masaya yatırıldı. Bazı hassas başlıkların ise komisyon üyeleri tarafından ayrıca çalışıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, "Dünyadaki seçim sistemleri" başlığı altında Ali İhsan Yavuz, "Anayasada yargı" konusunda Özlem Zengin, "Denge Denetleme Mekanizması" üzerine Serap Yazıcı Özbudun ve "Nasıl anayasa yapılması gerekiyor?" başlığı altında Hayati Yazıcı sunum yaptı.

