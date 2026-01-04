Plastik atıklara akıllı çözüm: Rektör Özölçer'in buluşu tescil aldı

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Plastik atıklara akıllı çözüm: Rektör Özölçer'in buluşu tescil aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, plastik kirliliğiyle mücadelede çığır açacak "Pet Şişe Boşaltma, Sıkıştırma ve Toplama Kumbarası" projesini tescilledi. Harici bir enerjiye ihtiyaç duymadan çalışan sistem, pet şişeleri minimum hacme sıkıştırırken, içinde kalan sıvıları da bitki sulamasında kullanmak üzere özel bir haznede topluyor. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve ekibi tarafından geliştirilen bu çevreci teknoloji, kampüslerden şehir merkezlerine kadar geniş bir alanda plastik yönetimini kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 11:24, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 11:26
Yazdır
Plastik atıklara akıllı çözüm: Rektör Özölçer'in buluşu tescil aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi çalışmalara bir yenisini daha ekledi. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in başvuru sahibi olduğu "Pet Şişe Boşaltma, Sıkıştırma ve Toplama Kumbarası" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenerek resmi koruma altına alındı.

Kamusal alanlarda atık halde bulunan plastik pet şişelerin en küçük hacimde sıkıştırılarak toplanmasını sağlayan buluş, aynı zamanda şişe içerisinde kalan su ve benzeri içeceklerin özel bir haznede biriktirilerek yeşil alanların sulanmasında yeniden kullanılmasına imkan tanıyor. Harici bir elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan çalışan sistem, çevre dostu yapısıyla döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir kaynak kullanımına somut katkı sunuyor.

Tescillenen projede, buluş sahibi olarak BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Dündar da yer alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sürdürülebilirliğin yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda üniversitelerin topluma ve geleceğe karşı taşıdığı temel bir kurumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

"Cumhuriyetin ilk üniversitesi olmanın verdiği tarihsel sorumluluk bilinciyle, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında hem akademik hem de toplumsal çalışmalarımızla yeşil dönüşüm sürecine güçlü katkılar sunmayı asli bir görev olarak görüyoruz. Çevreyle uyumlu, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan her çalışma, üniversitemizin vizyonunun ve sorumluluk anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Üniversitemizin çevreye duyarlı, üretken ve yenilikçi bir akademik kurum olma ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken; kampüslerimizdeki geniş yeşil alanlar, enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar, çevre dostu ulaşım politikaları ve atık yönetimi alanındaki örnek projelerimizle sürdürülebilir kampüs anlayışını somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğünü üstlenmesi ile üniversitelerimiz arasında hem çevre bilincinin artırılmasını hem de sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik geliştirilen bu tür tescilli yenilikçi projelerin, çevresel sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra toplumda çevre bilincini güçlendirdiğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık hareketi, çevreye duyarlı politikaların toplumsal karşılık bulmasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitelerimizde hayata geçirilen böylesine anlamlı ve öncü projelerin, bu vizyonla birleştiğinde kalıcı etkiler ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yükseköğretim kurumlarına Ar-Ge ve inovasyon teknolojileri alanında sundukları değerli desteklerden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile Türk Patent ve Marka Kurumu ailesine teşekkür ediyorum. Kalite eksenli büyüme, ihtisaslaşma ve sürdürülebilirlik odaklı yükseköğretim politikalarıyla üniversitelerimize daima yol gösteren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve kıymetli YÖK ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan kayda değer projenin tescillenmesinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen yine buluşun geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile İnşaat Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Dündar hocamıza ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber