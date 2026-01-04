Yılın ilk kabinesi toplanıyor

'Faturasını ödediğimiz suyun hizmetini almak istiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılın ilk Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmelerin yanında bir de diplomatik ilişkiler oluşturacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 16:34, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 17:02
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'ya yönelik operasyonu ve olası etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile yarın bir görüşme yapacağını söylemişti.

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinede terörsüz Türkiye sürecinin ve Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına ilişkin son durumun ele alınabileceği belirtiliyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Yeni yılın ilk toplantısında ekonomideki gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.


