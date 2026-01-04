Öğretmenin öğrenciyi taciz ettiği iddiaları asılsız çıktı
Türkiye'de en çok üretilen çiçekler belli oldu

Türkiye'de kesme çiçek üretiminde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi, geçen yıl 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 5,8 düşüş kaydederek 1 milyar 331 milyon 709 bin 272 adede geriledi. Peki Hangi çiçekler yükselişte, hangileri geriliyor?

Türkiye'de en çok üretilen çiçekler belli oldu

Türkiye'de geçen yıl en çok üretilen kesme çiçek yüzde 41,3 payla karanfil olurken, üretimi bir önceki yıla kıyasla en fazla artan çiçek ise yüzde 58,4 ile sümbül olarak öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin vazgeçilmezlerinden kesme çiçek üretimi, geçen yıl 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 5,8 düşüş kaydederek 1 milyar 331 milyon 709 bin 272 adede geriledi.

Karanfil, bu dönemde 41,3 pay ve 827 milyon 699 bin 310 adetle Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek oldu. Karanfil, üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.

Bu dönemde sümbül üretimi yüzde 58,4 artarak 1 milyon 438 bine çıktı. Böylece sümbül, 2025'te üretimi en çok artan kesme çiçek olarak dikkati çekti.

Sümbülden sonra üretiminde en fazla artış görülen kesme çiçek, glayöl oldu. Bu çiçeğin üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 3 milyon 158 bin 650 adede ulaştı. Glayöl üretiminin kesme çiçekler içindeki payı da yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Lisyantusun üretimi bu dönemde yüzde 16,5 artışla 18 milyon 290 bin 350'ye, nergis üretimi de yüzde 13,6 artışla 43 milyon 568 bin adede çıktı.

Soligado üretimi sert düştü

Üretiminde geçen yıl en fazla düşüş görülen çiçek ise yüzde 35,1 ile "altınbaşak" olarak bilinen "solidago" oldu. Bu çiçekten 2025'te 20 milyon 910 bin 200 adet üretildi.

Söz konusu çiçeği yüzde 8,2'lik azalışla "gelin çiçeği" olarak bilinen "gypsophilla" izlerken, bu çiçeğin üretimi 42 milyon 232 bin 140 adet olarak kaydedildi.

Kesme gül üretimi de yüzde 5,7 pay ve 114 milyon 431 bin 167 adetle üretimde ikinci sırada yer alırken, söz konusu üretim geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 azalış gösterdi.

Orkide üretimi ise değişim göstermeyerek 2 milyon 870 bin 300 adet olarak kayıtlara geçti.


