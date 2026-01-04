Çatak 3 gündür karanlıkta

İlçede aralıksız süren kar yağışı ve düşen çığlardan dolayı elektrik hatlarında meydana gelen arızalar sonucu 3 gündür elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar soğuk havada zor anlar yaşıyor.

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Çatak Belediye Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan, "Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana ilçemizde etkisini devam ettiren karla ve çığlarla mücadelemiz devam ediyor. Gerek karayolları gerek büyükşehir belediyesi personelleri ve iş makineleriyle müdahaleler yapılıyor. Ancak Van-Çatak karayolunda 4 farklı bölgede çığımız gelmiş. Göründüğü üzere 5 metreyi aşkın bir çığımız var. Şu anda o bölgedeyiz. Fakat ilçemizde üç gündür enerji kesintisi var. Hastanelerde vatandaşlarımız mağdur durumda. Hastalarımız mağdur durumda. Karayollarının ve diğer kamu kurumlarının ivedi bir şekilde bu yolun ulaşıma açılması gerekmektedir. Yakıt sıkıntısı yaşanmaktadır. İş makinelerinde yakıt sorunu yaşıyoruz. Van-Çatak karayolunun ivedi bir şekilde açılmasını talep ediyoruz" dedi.