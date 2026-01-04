Emekli zammında 4 farklı senaryo masada

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Yarın ise Aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak.



FARKLI SENARYOLAR VAR

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; maaş zammına bir gün kala farklı senaryolar gündeme geldi.

1 -Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik tahmine göre Aralık ayı enflasyonu 1,08, 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,43 olarak gerçekleşecek. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 979 TL'ye yükselecek.

2 - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

Bu senaryoda ise en düşük emekli maaşı 18 bin 953 TL olacak.

3 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yüzde 30'luk enflasyon beklentisine yaptığı vurguya göre de 6 aylık enflasyon yüzde 11,42 olurken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 808 TL'ye çıkacak.

4 - AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı enflasyon beklenti anketine göre ise Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 olacak. Buna göre, yüzde 12,17 seviyesinde şekillenecek 6 aylık enflasyona göre en düşük emekli maaşı 18 bin 935 TL'ye yükselecek.

REFAH PAYI HAMLESİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasında yüzde 6.5'lik bir fark oluşabileceği hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl aradaki fark refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşacak yüzde 6,5'luk fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrilecek.

Refah payı verilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 19.64'lük artışla 16 bin 881 TL'den 19 bin 906 TL'ye çıkmış olacak. Refah payı konusu yarın gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.



MEMURLAR NE ALACAK?

Memur maaşlarına toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ve enflasyon farkı hesaplanarak zam yapılıyor.

1 - MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı enflasyonu tahmini 1,08 olacak. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olarak hesaplanacak. Toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek. Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 52 bin 617 TL. Böylece en düşük memur maaşı 60 bin 17 TL'ye 1000 TL'lik seyyanen zamla bu rakam 61 bin 17 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu en düşük memur maaşı ise seyyanen zamla 63 bin 530 TL olacak.

2 - Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyonu tahminine göre 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 en düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.

3 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı yüzde 30'luk enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyon farkı 6,11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17,79 olarak gerçekleşecek. 1000 TL'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 60 bin 487 TL, üniversite mezunu en düşük memur ise 62.977 TL olacak.

4 - AA Finans'ın anketine göre Aralık enflasyonu yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 çıkarsa, memur ve memur emeklileri yüzde 6.96 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 18,73 zam alacak. Buna göre, en düşük memur maaşı 59 bin 962, üniversite mezunu bir memurun maaşı da 62 bin 472 TL'ye yükselecek.



MEMUR EMEKLİLERİ KAÇ TL ALACAK?

Yüzde 18.79'lik senaryoya göre, 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye çıkacak.

Yüzde 18.84'lük enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde ise en düşük maaş seyyanen zamla birlikte 27 bin 943 TL'ye yükselmiş olacak.

Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27 bin 705 TL'ye çıkacak.

Yüzde 18.73'lük senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 26 bin 918 TL, 1000 TL'lik seyyanen zamla 27 bin 918 TL olacak.

TABLO - 1

4 FARKLI ENFLASYON SENARYOSUNA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI ŞÖYLE OLACAK

MEVCUT: 16.881 TL

Yüzde 11.42: 18.808

Yüzde 12.28: 18.611

Yüzde 12.43: 18.979

Yüzde 12.17: 18.935

MEVCUT: 18.000 TL

Yüzde 11.42: 20.055

Yüzde 12.28: 20.210

Yüzde 12.43: 20.237

Yüzde 12.17: 20.190

MEVCUT: 20.000 TL

Yüzde 11.42: 22.284

Yüzde 12.28: 22.456

Yüzde 12.43: 22.486

Yüzde 12.17: 22.434

MEVCUT: 25.000

Yüzde 11.42: 27.855

Yüzde 12.28: 28.070

Yüzde 12.43: 28.107

Yüzde 12.17: 28.042

MEVCUT: 30.000

Yüzde 11.42: 33.426

Yüzde 12.28: 33,684

Yüzde 12.43: 33.729

Yüzde 12.17: 33.651

MEVCUT: 35.000

Yüzde 11.42:38.997

Yüzde 12.28: 39.298

Yüzde 12.43: 39.350

Yüzde 12.17: 39.259

MEVCUT: 40.000

Yüzde 11.42: 44.568

Yüzde 12.28: 44.912

Yüzde 12.43: 44.972

Yüzde 12.17: 44.868

MEVCUT: 45.000

Yüzde 11.42: 50.139

Yüzde 12.28: 50.526

Yüzde 12.43: 50.593

Yüzde 12.17: 50.476

MEVCUT: 50.000

Yüzde 11.42: 55.710

Yüzde 12.28: 56.140

Yüzde 12.43: 56.215

Yüzde 12.17: 56.085

TABLO - 2

MEMURLARIN DÖRT SENARYOYA GÖRE ZAMLI MAAŞLARI 1000 TL'LİK SEYYANEN ZAMLA BİRLİKTE ŞÖYLE OLACAK:

ÜNVAN MEVCUT(TL) 17.79(yüzde) 18.77 18.84 18.73

Memur(9/1 üniversite) 52.617 62.977 63.456 63.530 63.472

Şube müdürü(1/4) 76.659 91,296 91.994 92.101 92.017

Öğretmen(1/4 uzman) 67.776 80.833 81.450 81.544 81.470

Öğretmen(1/4) 61.146 73.023 73.580 73.665 73.598

Başkomiser(1/4) 74.490 88.741 89.419 89.523 89.441

Polis memuru(8/1) 68.084 81.196 81.815 81.911 81.836

Uzman doktor(1/4) 126.119 149.555 150.703 150.880 150.741

Hemşire(5/1 Üni) 61.759 73.745 74.307 74.394 74.326

Mühendis(1/4) 78.200 93.111 93.823 93.932 93.846

Teknisyen(11/1 lise) 54.547 65.250 65.747 65.823 65.763

Profesör(1/4) 111.348 132.156 133.170 133.325 133.203

Araştırma görevlisi(7/1) 73.792 87.919 88.591 88.694 88.613

Vaiz(1/4) 63.916 76.286 76.868 76.957 76.887

Avukat(1/4) 73.515 87,593 88.262 88.365 88.284