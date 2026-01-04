Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
TOGG'un 2025 karnesi: 88 bin kullanıcı, Avrupa'da '5 yıldızlı' başlangıç
ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi
Başkentte trafik alarmı: Önlem alınmazsa 2026'da daha da derinleşecek!
Meclis'e gelen ilginç talepler: Öğretmenlerin yıllık izni 15-20 gün olsun!
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!
Emekli zammında 4 farklı senaryo masada
Şubat ayında başlıyor: Emlakta 'sahte ilan' devri kapanıyor!
Ak Parti'den Anayasa atağı: Taslak 12 Ocak'ta Erdoğan'ın masasında!
Milyonların gözü TÜİK'te: Memur ve emeklinin maaşı netleşiyor!
Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Meclis'in 2026 Ajandası dolu: Trafik magandasına men, anneye 6 ay izin!

TBMM Genel Kurulu, yeni yılın ilk haftasında yoğun bir yasa trafiğine giriyor. İlk gündem maddesi olan Karayolları Trafik Kanunu ile makas atan, drift yapan ve trafikte saldırganlık gösteren sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak. Ayrıca milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeyle kadınların doğum izni 24 haftaya çıkarılırken, yüksek site aidatlarına karşı "proje onayı" zorunluluğu getirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun mesaisine yeni yılda da devam edecek.

Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi olacak. Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten menedilebilecek. Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.

Yüksek site aidatlarına düzenleme geliyor

AK Parti, yeni yılda hazırladığı kanun tekliflerini de Meclis Başkanlığına sunacak. Bu kapsamda yüksek site aidatlarının önlenmesine yönelik düzenlemeye öncelik verilecek. Sitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda önce proje onayı alınacak, ardından aidat belirlenecek. Yüksek aidattan rahatsız olan bina sakinleri, kat malikleri genel kuruluna itiraz edebilecek.

Doğum izni 6 aya çıkarılıyor

Meclise gelmesi beklenen bir diğer konu ise hazine taşınmazlarının hak sahiplerine yönelik olacak. Düzenleme ile hakkını kaybedenlere yeniden başvuru süresi verilecek.

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik teklifin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

