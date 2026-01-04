Evde boya faciası! 3'ü çocuk 8 kişi hastanede!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaldıkları evde boya-badana yapmak için boyanın içine eklenen katkı maddesinden dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 8'e yükseldi.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle'deki Ermiş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, zehirlendiği düşüncesiyle hastaneye sevk edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Böylece hastaneye sevk edilenlerin sayısı 8'e çıktı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.



