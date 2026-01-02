39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor

Adana Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehmus Yaman, hobi olarak başladığı ahşap tasarımını okulunun imkanlarını iyileştirmek için kullanıyor. Mesai bitiminde ve hafta sonlarında okulun atölyesine giren Yaman; masa, sehpa, dolap ve kütüphane gibi ihtiyaçları el emeğiyle tasarlıyor. Atıl malzemeleri geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağlayan örnek müdür, öğrencilerine sadece teorik eğitim değil, üretim aşkını da yerinde aşılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 22:04, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 22:07
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Adana'da mobilya üretiminde kendisini geliştiren 53 yaşındaki Şehmus Yaman, müdürlüğünü yaptığı Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanılan materyalleri el emeğiyle tasarlıyor.

Ankara Gazi Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü'nden 1997'de mezun olan Yaman, farklı liselerde motorlu araçlar teknolojisi öğretmenliği yaptıktan sonra 2018'de Şakirpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürlüğüne atandı.

Yaman, hobi olarak başlayıp zamanla kendisini geliştirdiği ahşap tasarımındaki yeteneklerini okulun imkanlarını iyileştirmek için kullanmaya başladı.

Okulun atıl odasını atölyeye dönüştüren Yaman, eğitimde ihtiyaç duyulan masa, dolap, raf, pano ve sehpa gibi materyalleri gönüllü üretiyor.

Mesaisinden arta kalan vaktini okulun mobilyalarını güzelleştirmek için kullanan Yaman, eski eşyaların da tamiratını üstlenip eksiklikleri gideriyor.

- "Ağaçla uğraşıp şekil vermeyi seviyorum"

Okul Müdürü Şehmus Yaman, AA muhabirine, boş vakitlerini okulu güzelleştirerek değerlendirdiğini söyledi.

Üretim yapmaktan keyif aldığını dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Ağaçla uğraşıp şekil vermeyi seviyorum. Müdür yardımcılarımızın odasında masa ve sehpanın olmadığını görünce bunları yapabileceğimi düşünerek başladım ve arkası geldi. Hemen hemen her odaya masa, sehpa, klasör dolabı yaptım. Aynı zamanda da öğrencilere kütüphane yaptım."

Yaman, kimi zaman kullanılmayan malzemeleri dönüştürerek kimi zaman da kendi imkanlarıyla aldığı malzemelerle üretim yaptığını anlattı.

Okulda ihtiyaç duyulan tamiratları da gerçekleştirdiğini ifade eden Yaman, "Fırsat buldukça öğretmen ve öğrenciler okuldan çıktıktan sonra burada kalıp çalışmalarımı yapıyorum. Özellikle hafta sonları ve tatillerde daha fazla çalışıyorum. Üretmek güzel, ben o hazzı yakalıyorum. Ürettikçe daha fazla üretme isteğim oluyor." dedi.

- "Üretim yaptıkça hem ihtiyaçlar gideriliyor hem de mutlu oluyorum"

Yaman, görev yaptığı kuruma fayda sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üretim yaptıkça hem ihtiyaçlar gideriliyor hem de mutlu oluyorum. Ortaya bir ürün çıktığı zaman son derece hoşnut oluyor, aynı zamanda boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Asıl kazancımız mobilyalar değil, öğrencilerimizin okula aidiyetlerini kazanması. Onların 'Burası benim okulum, evim.' demeleri en büyük kazancımız. Öğretmen ve öğrencilerimizi yaptığım mobilyaları kullanıyorken görmek beni mutlu ediyor. Bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğim."

Müdür Yardımcısı Osman Kalkan da Yaman'ın okulun her köşesinde emeği olduğunu vurgulayarak, hem kendilerine hem öğrencilere örnek olduğunu kaydetti.

