Süper Kupa'da hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

5 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

Her iki mücadele de saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından izleyeciyle buluşacak.

İŞTE PROGRAM: