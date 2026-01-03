Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu

Anadolu Ajansı(AA) Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 20:06, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 20:53
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu

Buna göre; memur ve memuru emeklisinin zam oranı yüzde 18,69 oranında, SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,27 oranında olacak. Memur emeklisine göre daha düşük oranda zam alacak olan SSK ve Bağkur emeklileri için geçmiş yıllarda olduğu gibi yasal düzenleme yapması bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ay ay enflasyon oranları şu şekilde oldu:

Temmuz: Yüzde 2,06

Ağustos: Yüzde 2,04

Eylül: Yüzde 3,23

Ekim: Yüzde 2,55

Kasım: Yüzde 0,87

Aralık: Yüzde 0,96 (AA Beklenti Anketi)

TÜİK'in, AA beklenti anketindeki gibi bir Aralık ayı enflasyonu açıklaması halinde, 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 12,27 olacaktır. Yılın ikinci yarısında alınan yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının düşülmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,92 olacaktır.

1 Ocak 2026'da alınacak yüzde 11'lik zammın enflasyon farkına ilave edilmesiyle birlikte 1 Ocak 2026 tarihindeki toplam memur zam oranı yüzde 18,69 olacaktır.

Memur emeklileri de çalışan memurlar gibi yüzde 18,69 oranında zam alacaktır.

Ancak Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranında zam alacakları için SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,27 oranında zam alacaktır.

Not: Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacaktır.

