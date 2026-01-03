Yücel Kazancıoğlu: PTT Yeniden KİT Statüsüne Kavuşmalı

Türk Haber-Sen 8. Olağan Genel Kurulu, sendikal mücadelenin yanı sıra milli güvenlik ve küresel gelişmelere dair kritik mesajlara sahne oldu. Genel Başkan Yücel Kazancıoğlu, yaptığı kapsamlı konuşmada iletişim sektörünün devletin "stratejik yapı taşı" olduğunu belirterek, bilgi kirliliği ve dezenformasyonun birer güvenlik tehdidi haline geldiğini ifade etti.

"Savaşlar Artık Bilgi ve Algı Üzerinden Yürütülüyor"

İletişimin modern çağda savaşın asli unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Kazancıoğlu, yeni nesil tehditlere karşı uyardı. Kazancıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün savaşlar sadece silahla değil; bilgiyle, algıyla ve iletişimle yapılıyor. Bu noktada PTT, TRT, BTK, RTÜK ve İletişim Başkanlığı gibi kurumlarımız sıradan yapılar değil, devletimizin stratejik kaleleridir."

PTT İçin Yeniden KİT Statüsü Talebi

Haberleşme hizmetlerinin kar odaklı değil, kamu yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğini savunan Kazancıoğlu, PTT'nin mevcut durumuna yönelik somut taleplerde bulundu. PTT emekçilerinin pandemi ve doğal afet süreçlerindeki fedakarlıklarını hatırlatan Genel Başkan, kurumun ticari bir şirket gibi görülmemesi gerektiğini, yeniden Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsüne kavuşması gerektiğini belirtti.

Kamu Çalışanlarının Ekonomik Sorunları: "Emeklilik Kabusa Dönüşmemeli"

Kamu personel rejimindeki aksaklıklara ve alım gücündeki düşüşe değinen Kazancıoğlu, özellikle emeklilik haklarına dikkat çekti:

İlave Ek Ödeme: Ek ödemelerin emekli maaşlarına yansıtılmaması, çalışanların emeklilik hayatını zorlaştırmaktadır.

Güvenceli İstihdam: Taşeronlaşmaya karşı liyakat esaslı ve güvenceli bir personel rejimi şarttır.

Maaş Düzenlemesi: Enflasyon karşısında eriyen maaşlar için köklü bir düzenleme yapılmalıdır.

Dijital Platformlar ve Yayın İlkeleri

Medyanın aile yapısı ve kültürel değerler üzerindeki etkisine vurgu yapan Kazancıoğlu, "İfade özgürlüğü kutsaldır ancak yalan söyleme özgürlüğü kabul edilemez" dedi. Sosyal medya ve dijital platformlar için sorumluluk esaslı yasal düzenlemelerin hızlandırılması çağrısında bulunurken, TRT'nin milli yayıncılık anlayışını takdirle karşıladıklarını belirtti.

"Yol Gösteren Sendikacılık Anlayışı"

Türkiye Kamu-Sen'in devletle kavga eden değil, çözüm üreten bir yapı olduğunu ifade eden Kazancıoğlu, sendikanın milli duruşun temsilcisi olduğunu vurguladı. Konuşmasını "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleriyle noktalayan Kazancıoğlu, Gazze'de yaşanan soykırıma ve Türk dünyasının birliğine dair mesajlarıyla jeopolitik duyarlılığın altını çizdi.