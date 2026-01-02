39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çamlıdere Barajı su alma yapısındaki kapasite artırım çalışmaları ve devam eden kuraklık nedeniyle 9 ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Yarın (3 Ocak) saat 00.00 ile 09.00 arasında gerçekleşecek kesintiden Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Altındağ, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı ve Pursaklar'ın belirli mahalleleri etkilenecek. ASKİ, suyun verilmesinin ardından yüksek kotlara ulaşmanın zaman alabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 23:00, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 23:07
Yazdır
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın saat 00.00-09.00 arasında bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabildiği belirtilerek, yarın saat 00.00-09.00 arasında belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği ifade edildi.

Su verilmeye başlanmasının ardından yüksek kotlara ulaşım sürecinin biraz zaman alacağı kaydedildi.

Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilen duyuruda, bu çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Keçiören: Basın Evleri (alt kotları), Kamil Ocak (alt kotları), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotları), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotları), Yayla (Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.

Çankaya: Koru (alt kotları), Alacaatlı (alt kotları), Ümit, Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Esatoğlu, Bademlidere, Kazım Özalp, Büyükesat.

Yenimahalle: Demetevler, Varlık, Ragıp Tüzün, Işınlar, Tepealtı, Çarşı, Ostim, Uğur Mumcu, Serhat, Aşağı Yahyalar, Çamlıca (bir kısmı), Demetevler (bir kısmı), Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Kuzey Yıldızı (bir kısmı).

Mamak: Altınevler, Diriliş, Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Demirlibahçe, Şafaktepe, Mehtap.

Altındağ: Gültepe, Baraj (üst kotlar), Atıfbey, Örnek, Kale, Zübeyde Hanım, Aydınlıkevler.

Sincan: Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Ahi Evran, Tuğla Ocakları Mevki, Törekent Seyirce Mevki.

Etimesgut: Bağlıca, Yenibağlıca, Yapracık, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Atayurt, Turkuaz, Alsancak, İstasyon, 30 Ağustos, Ayyıldız, Oğuzlar.

Gölbaşı: Ballıkpınar, Hacılar, Hacı Hasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka (bir kısmı).

Pursaklar: Mimar Sinan, Yunus Emre, Tevfik İleri, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber