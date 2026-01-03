THY'nin 500.ncü uçağı geldi
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan 500. uçağı tüm çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı özel bir boyama ile giydirildi. Bir süre önce Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislerinden Atatürk Havalimanı'na gelen TC-LHH tescilli Airbus A350 tipi uçağın gövdesine THY hangarında tüm çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı özel bir giydirme yapıldı.
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 22:00, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 21:48
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat daha önce yaptığı açıklamada 'TK Aile ismi verilen 500. Uçağa yapılacak özel giydirmeyle ilgili olarak "İnşallah 500'üncü uçağımızı, 90 yılı aşkın tarihimizde görev yapan tüm arkadaşlarımızın fotoğraflarıyla giydireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
THY'nin 100'üncü uçağını ve katlarını filoya dahil ettiği tarihler ve modeller şöyle:
100. Uçak: Boeing B737-800 (TC-JGU) - 2006
200. Uçak: Boeing B737-900ER (TC-JYI) 2012
300. Uçak: Airbus A330-300 (TC-LNC) - 2016
400. Uçak: Airbus A350-900 (TC-LGH) - 2023
500. Uçak Airbus A350-900 (TC-LHH)-2026