Bitki koruma ürünü başvurularındaki ticari adlara ilişkin düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre bitki koruma ürününün ticari adı, önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi devam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamayacak ancak firması tarafından ithal ruhsatı iptal edilen ve aynı aktif maddeyi aynı oranda içeren aynı formülasyona sahip bitki koruma ürünlerinin imal ruhsatı için yapılan başvurularda bu şart aranmayacak.