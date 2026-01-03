Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Dünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkede

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu sonrası, gözler küresel enerji dengelerine çevrildi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundaki ABD'nin, en büyük rezervlere sahip Venezuela'ya müdahalesi; petrol arzı, fiyatları ve jeopolitik risklerle birlikte kritik soruları da gündeme getirdi.

Dünyada enerji dengeleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Ekonomim.com'dan Şeyda Uyanık'ın haberine göre;

ABD Başkanı Donald Trump, operasyon kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakaladıklarını açıklarken, gelişme sonrası küresel petrol rezervlerinin coğrafi dağılımı yeniden gündeme taşındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı itibarıyla küresel ölçekte toplam ham petrol rezervi 244,4 milyar ton seviyesinde bulunuyor.

Bu rezervler, yüzde 20 ile en büyük hacimde Venezuela'da olurken, onu Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Irak gibi petrol zengini ülkeler izliyor. Özellikle Orta Doğu ülkeleri, küresel rezervlerin önemli bir bölümünü elinde tutmaya devam ediyor.

Üretim farkı

Rezerv büyüklüğü ve üretim kapasitesi arasındaysa önemli farklar bulunuyor.

2021 yılı üretim verilerine göre, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD oldu. ABD, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini tek başına karşılayarak bu alanda liderliğini sürdürürken, onu Suudi Arabistan ve Rusya takip etti.

Piyasalar nasıl tepki verecek?

Venezuela, sahip olduğu devasa rezervlere karşın, yıllardır yaptırımlar, altyapı sorunları ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle üretim kapasitesini tam olarak kullanamıyor.

Dünyada bir süredir gerginlik olarak izlenen ve bugün sıcak operasyona dönüşe askeri müdahaleyle hem Venezuela'nın enerji sektörü hem de küresel petrol piyasalarının nasıl etkileneceği merak konusu oluyor.

Jeopolitik gerilimler arttı

2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, 2023'ten bu yana süren İsrail'in Filistin'e saldırıları, İsrail-İran gerilimlerine eklenen Venezuela operasyonuyla jeopolitik riskler artarken, petrol arzına yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor.

Enerji fiyatlarında oynaklığın yükselmesi beklenirken, özellikle ABD'nin hem dünyanın en büyük üreticisi konumunda olması hem de en büyük rezerv sahibi ülkeye yönelik doğrudan bir operasyon gerçekleştirmesi, bu dengelerde de yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağı sorusuna neden oluyor.

Gözler, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki seyre ve Venezuela'daki enerji altyapısının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

