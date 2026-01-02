39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde işletme sahibinden alkollü içki isteyen saldırgan, isteğine olumsuz cevap alınca restorana tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 23:54, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 23:53
İstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü

Gürkan T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili'nde bir restorana giderek mekan sahibi Ahmet E.'den bir şişe alkollü içecek istedi. Ancak işletmenin sahibi bu isteği olumsuz yanıtladı. Mekan sahibiyle tartışan Gürkan T. daha sonra restorandan uzaklaştı ve iki saat sonra işletmeye elinde bir tüfekle yeniden girdi. Saldırgan, kapıdan girer girmez tüfekle etrafa gelişigüzel ateş açtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve 2026'nın ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıda, Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve arkadaşı olan mekan sahibine yardım için restoranda bulunan Hasan Durka (36), Zafer A., mekan sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırgan Gürkan T. ise, tüfekle mekandan uzaklaştı. Saldırıda Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zafer A.'nın ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Mekan sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın ardından Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik bir kovalamacanın ardından Gürkan T.'yi yakaladı.

Öte yandan, ilçenin sevilen gençlerinden Hasan Durka, Gömeç Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.

