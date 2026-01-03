Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'nin daha önce hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, başkanlık sisteminde kapsamlı değişiklikler önerdiklerini açıkladı.

Haber Giriş : 03 Ocak 2026 12:52, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 12:55
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), anayasa tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu isim Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem çözüm sürecine hem de yeni anayasa çalışmalarına dair partisinin yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

Yıldız, MHP'nin daha önce hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, başkanlık sisteminde kapsamlı değişiklikler önerdiklerini açıkladı.

"Terörü", çağdaş devletlerin egemenliğini ve güvenliğini hedef alan çok boyutlu bir tehdit olarak tanımlayan Yıldız, "Terörsüz Türkiye hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir" ifadelerini kullandı. MHP'nin tarihsel çizgisini vurgulayan Yıldız, "Bizim yolumuz Orhun'dan Bilge Kağan, Söğüt'te Ertuğrul Gazi, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet, İzmir'de Mustafa Kemal'dir" dedi.

Kurucu değerler ve üniter yapı vurgusu

Anayasal düzen ve devlet modeli üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Yıldız, milli devlet yapısı, üniter yönetim anlayışı ve kurucu değerlerin tartışma konusu yapılamayacağını ifade etti. Bu duruşun tarihi bir zorunluluk olduğunu belirten Yıldız, hukukun da bu ilkelerden taviz vermeyeceğini vurguladı.

MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifinin öne çıkan başlıkları

Feti Yıldız, MHP'nin "yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatın esaslarını esas alan" anayasa teklifinin temel başlıklarını şu şekilde sıraladı:

Başlangıç metni: Anayasa, "Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti" ifadesiyle başlayacak.
Değiştirilemez hükümler: Devletin şekli ve niteliklerini düzenleyen birinci madde aynen korunacak ve "değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü açıkça eklenecek.
Hak ve hürriyetler: Temel haklarda bütünlük esas alınacak, özgürlük temel ilke olacak; sınırlamalar istisna olarak düzenlenecek.
TBMM'nin rolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli birliği güçlendiren konumu pekiştirilecek. Meclis Başkanı'na siyasi krizlerde tarafsız arabuluculuk görevi verilecek.
Milletvekili dokunulmazlığı: Dokunulmazlık ve vekilliğin düşmesine ilişkin belirsizlikler net biçimde düzenlenecek.
Başkanlık sistemi: Sistem kurumsal yapıya kavuşturulacak. Başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülecek. Başkanlık Kabinesi anayasal statü kazanacak ve hükümet programının Meclis'e sunulması zorunlu hale gelecek.
Üniter devlet: Üniter devlet ilkesi anayasa metninde açık ve net biçimde yer alacak.

