MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), anayasa tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu isim Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem çözüm sürecine hem de yeni anayasa çalışmalarına dair partisinin yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

Yıldız, MHP'nin daha önce hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, başkanlık sisteminde kapsamlı değişiklikler önerdiklerini açıkladı.

"Terörü", çağdaş devletlerin egemenliğini ve güvenliğini hedef alan çok boyutlu bir tehdit olarak tanımlayan Yıldız, "Terörsüz Türkiye hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir" ifadelerini kullandı. MHP'nin tarihsel çizgisini vurgulayan Yıldız, "Bizim yolumuz Orhun'dan Bilge Kağan, Söğüt'te Ertuğrul Gazi, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet, İzmir'de Mustafa Kemal'dir" dedi.

Devletin zamanı ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu vardır. Değişmeyen bu ruh devlet aklıdır.

Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar.

Dinamiktir daima tecrübe aktarır.



Terör olgusu,. Feti Yıldız (@YildizFeti) January 3, 2026

Kurucu değerler ve üniter yapı vurgusu

Anayasal düzen ve devlet modeli üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Yıldız, milli devlet yapısı, üniter yönetim anlayışı ve kurucu değerlerin tartışma konusu yapılamayacağını ifade etti. Bu duruşun tarihi bir zorunluluk olduğunu belirten Yıldız, hukukun da bu ilkelerden taviz vermeyeceğini vurguladı.

MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifinin öne çıkan başlıkları

Feti Yıldız, MHP'nin "yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatın esaslarını esas alan" anayasa teklifinin temel başlıklarını şu şekilde sıraladı:

Başlangıç metni: Anayasa, "Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti" ifadesiyle başlayacak.

Değiştirilemez hükümler: Devletin şekli ve niteliklerini düzenleyen birinci madde aynen korunacak ve "değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü açıkça eklenecek.

Hak ve hürriyetler: Temel haklarda bütünlük esas alınacak, özgürlük temel ilke olacak; sınırlamalar istisna olarak düzenlenecek.

TBMM'nin rolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli birliği güçlendiren konumu pekiştirilecek. Meclis Başkanı'na siyasi krizlerde tarafsız arabuluculuk görevi verilecek.

Milletvekili dokunulmazlığı: Dokunulmazlık ve vekilliğin düşmesine ilişkin belirsizlikler net biçimde düzenlenecek.

Başkanlık sistemi: Sistem kurumsal yapıya kavuşturulacak. Başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülecek. Başkanlık Kabinesi anayasal statü kazanacak ve hükümet programının Meclis'e sunulması zorunlu hale gelecek.

Üniter devlet: Üniter devlet ilkesi anayasa metninde açık ve net biçimde yer alacak.