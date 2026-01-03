Q Yatırım Bankası soruşturması: 9 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamınd, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışında hareket edip, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdiği, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli tespit edildiği belirtildi.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ile Mehmet Aydoğdu hakkında 7 Kasım 2025'de adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, şüpheli Ali Ercan'la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla haklarında gözaltı talimatı verilen Önem, Saraçoğlu, Ordu, Çatman, İnce, Başgüdücü, Yılmaz, Özekmekçi ile Soylu'nun yakalandığı kaydedildi.

Şüphelilerin örgüt içi konumları ve görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin takibi ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığına dikkati çekilen açıklamada bu işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.