Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı

Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı

Van-Çatak kara yolunda çığın düştüğü noktada kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 19:20, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 18:57
Yazdır
Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı

Kar nedeniyle çığın düştüğü Van-Çatak kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir ve Çatak belediyelerinin ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi geçtiği noktada zorlukla ilerliyor.

Çığ tehlikesi nedeniyle 4 gündür kapalı olan yol, biriken karların temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacak.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan, çalışmaların yürütüldüğü alanda yaptığı açıklamada, günlerdir kar ve çığla mücadele ettiklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından gerekli müdahaleler yapılıyor ancak Van-Çatak kara yolunun dört farklı noktasına çığ düşmüş. Burada kar yüksekliği 5 metreyi geçti. Vatandaşların bu konuda mağduriyetleri var. Yolun bir an önce ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber