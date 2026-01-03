Ankara'da seyir halindeki kamyona ateş açtılar: 4 gözaltı

ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki bir kamyona başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açan 4 şahıs olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfekle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir kamyona, seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay sonrası kaçan araç KGYS görüntülerinden takip edildi.

4 ŞAHIS YAKALANDI

Araç kovalamaca sonrasında olaydan çok kısa süre Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfekle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN TİCARİ ANLAŞMAZLIKTAN KAYNAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklı ortaya çıktığı tespit edildi.

Şüphelilerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

