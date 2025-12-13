TCMB Başkanı Karahan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Dr. Hatice Karahan son yolculuğuna uğurlandı.

Hatice Karahan için Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Karahan'ın cenaze törenine, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Hatice Karahan'ın cenazesi, yarın Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.