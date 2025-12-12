Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum
Ankara'da toplu taşımaya yüzde 35 zam geldi
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız
Uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyor
Erdoğan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Temel Önceliğimiz
29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 ölü, 5 yaralı
TBMM'den açıklama: 2 stajyer daha 'istismar' iddiasında bulundu
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin "HAK-İŞ olarak, 'TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haber Giriş : 12 Aralık 2025 19:32, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 19:40
Hizmet-İş'in, ev işçilerinin sorunlarını görünür kılmak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği "Ev İşçileri Hikaye Yarışması Ödül Töreni", Emek Konukevi'nde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ev işçilerini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

Törende konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ev işçilerine yönelik "Uluslararası sendikal hareket içinde öncü ve gerçekten özgün bir çalışma yürütüyoruz. Henüz ülkemizde bu konuyu bir yasal mevzuata oturtamadık ama mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Arslan, akademisyenler, sendikalar ve ilgili kurumların katılımıyla bir çalıştay planladıklarını ifade ederek, "Ev işçilerinin yaşadığı sorunları kendi sorunu, onların karşılaştığı zorlukları kendi zorluğu kabul eden ve onların hayatlarını kolaylaştırarak insan onuruna yaraşır iş ve ücret koşullarına ulaşmalarını sağlama sorumluluğunun bilincinde olan bir yaklaşım ile bu konuya müdahil olduk." diye konuştu.

Ev işçilerinin yaşadığı sorunların, geçmişte apartman kapıcılarının karşılaştığı sorunlarla benzerlik taşıdığını dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatıyla ilgili sorunlarımız, sorumluluklarımız var. Toplumun bütün kesimlerine yönelik çözümler ortaya koymak zorunluluğumuz var. Biz sadece sendika, sadece toplu sözleşme yapan bir örgüt değiliz. Bu ülkenin hangi sorunu varsa onlara da çözüm üreten, çözüm ortaya koyan toplumun bütün sorunlarını kendi sorunu kabul eden bir sivil toplum örgütüyüz."

- "TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna dikkati çeken Arslan, TÜRK-İŞ'in geçtiğimiz haftalarda açıklamalar yaptığını, "Eğer komisyon yapısı değişmezse biz katılmayacağız." dediğini aktardı.

Arslan, "HAK-İŞ olarak, 'TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde "Ben Sendikalı Ev İşçisi" adlı eseriyle üniversite öğrencisi Esranur Tatar'a birincilik, "Görünmeyen Eller Sessiz Hayatlar" adlı hikayesiyle Ayfer Yiğitbaş'a ikincilik, "Geçmişten Günümüze Sendikama Güvenle" adlı eseriyle Fatma Aslan'a üçüncülük ödülü takdim edildi.

