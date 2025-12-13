Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

