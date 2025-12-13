Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Milli Takım'ın hediyesi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerini geçmeleri halinde, basketbolculara TOGG marka hediye edeceklerini açıkladı.

Milli Takım'ın hediyesi belli oldu

Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası elemelerini geçmek için terk döken Türkiye Basketbol A Milli Takımı'nın performansını değerlendirdi.

Erdoğan, "Bosna Hersek karşısında büyük bir galibiyet elde etti A Milli Takımımız. Siz de maçı yakından takip ettiniz. Takımı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

- Bosna Hersek biliyorsunuz sıradan bir takım değildi, güçlü bir takımdı. O güçlü takımın karşısında gerçekten bizim ekipte iki veya üç tane eksiğimiz vardı, onlar katılamamışlardı. O eksiklerimize rağmen ortaya başarılı bir performans koydular ve o farkla o maçı aldılar.

"Maçtan sonra soyunma odasına gittik"

- İyi bir başlangıç aslında. İlk iki maçı iyi götürdüler. Şimdi önümüzde tabii zorlu bir maç var, Sırbistan. Sırbistan maçı önem arz ediyor. Sırbistan'ı da yenerek inşallah dünya kupasına bu defa katılmalıyız.

"Sporcunun beklediği hep nedir?"

- Maçtan sonra soyunma odasına gittik. Orada bize "Dünya kupasına gidersek neticesi ne olur?" falan dediler. Biliyorsunuz, sporcunun beklediği hep nedir? Biz de dedik ki; "Dünya kupasına gitmemiz halinde yerli ve milli markamız TOGG'u inşallah sizlere de hediye ederiz." İnşallah kazasız belasız bu elemeleri geçip takımımız doğrudan 2027 Dünya Kupasındaki yerini alacaktır. Milletimiz onların yanında, biz onların yanındayız.

