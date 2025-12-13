Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Motorine indirim geldi: İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Hademe okulda 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da otel yangını! 9 kişi kurtarıldı
Borsa 10 haftanın zirvesinde!
Yeni düzenleme yolda: Hacizden mal kaçırmanın cezası artıyor
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Kredi kartı azami faiz oranlarında indirime gidildi
Çocukları kumara sürükleyen 'ödüllü oyunlara' erişim engeli!
Yenilenme sürüyor! AK Parti'de 108 başkan değişti
Bakanlık: Vurulan gemide zarar gören vatandaşımız bulunmuyor
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Özel ve 6 milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Karadeniz ve Akdeniz'de 7 dakika arayla deprem
HAK-İŞ'ten Türk-İş'e 'asgari ücret' desteği: Doğru bir iş yaptı, arkasındayız
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu
Mesleki eğitime yeni boyut: Meslek liseleri üretimin taşıyıcı sütunu olacak!
Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasında 4 gözaltı
TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı
Gümüş rekor haftasını geride bıraktı

Gümüşün onsu arza yönelik endişeler, yatırımcılardan gelen talep ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımıyla geçen hafta 64,6 dolarla rekor kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2025 13:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2025 14:00
Kıymetli metallerde son dönemlerde yükseliş eğilimi hakimken, gümüşte de sert yükselişler öne çıkıyor.

Geçen hafta yüzde 10'un üzerinde yükselen gümüş kasım sonuna göre yüzde 13,5, 2024 sonuna göre yüzde 120'nin üzerinde değer kazandı. Arza yönelik endişeler, yatırımcıların talebi ve endüstriyel alandaki yoğun kullanımıyla gümüşün onsu geçen hafta 64,6 dolarla rekor kırdı.

Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşmasının yanı sıra endüstriyel alanda da kullanılmasıyla öne çıkıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılı 3 faiz indirimiyle tamamlaması ve gelecek yılda faiz indirimleri devam edeceğine yönelik öngörüler gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Gümüş, mücevher ve madeni paralarda kullanılmasının yanı sıra elektronik ve güneş panelleri gibi endüstriyel kullanım alanlarında da yoğun talep görüyor.

Altının aksine, gümüş esas olarak diğer minerallerin yan ürünü olarak üretiliyor, bu nedenle madenciler son yıllarda artan talebe kolayca yanıt veremiyor.

Tarife endişeleri de gümüş fiyatlarını etkiledi

Son aylarda, ABD'nin gümüşe potansiyel gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri nedeniyle ABD'de büyük bir gümüş stoku oluştu ve bu durum, küresel çaptaki gümüş kıtlığını daha da kötü hale getirdi.

ABD'nin bu yıl gümüşü kritik mineraller listesine eklemesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Bu arada, ülke zaten önde gelen gümüş üreticileri arasında bulunuyor.

ABD'nin "Section 232" uygulaması kapsamında ileriki haftalarda kritik minerallerle ilgili incelemesini yayınlaması beklenirken, bu incelemenin gümüş de dahil olmak üzere emtia piyasasında işlem gören diğer ürünlere tarifelere işaret etmesi öngörülüyor.

Bireysel yatırımcıların da özellikle Kuzey Amerika'da, gümüşe olan talebi arttı. Gümüş burada genellikle "fakir adamın altını" olarak anılıyor.

Hindistan emeklilik düzenleyici kurumunun altın ve gümüş yatırımlarına ilk kez olanak tanıması da gümüş başta olmak üzere kıymetli madenlerdeki yükselişte etkili oldu.

Ülkedeki Ulusal Emeklilik Sistemi fonları varlıklarının yüzde 1'ini onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilecek. Çin de yılın başında sigorta şirketlerine varlıklarının yüzde 1'ini altına ayırma izni vermişti.

