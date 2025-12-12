İmralı heyeti ile görüşen Bahçeli: Pervin Hanım'ın her cümlesine imzamı atıyorum

Müdür, ortak lojman gider parasını bahiste batırdı
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin Bahçeli, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 16:06, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 16:10
Yazdır
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Sürecin mimarları arasında olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz dakikalarda DEM Parti'nin İmralı heyetiyle bir araya geldi.

GÖRÜŞME MECLİS'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEM Parti İmralı heyeti, Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM heyeti, geçtiğimiz saat diliminde ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde; Faik Özgür Erol, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alıyor.

PERVİN BULDAN AÇIKLAMA YAPTI

Buldan görüşme sonrası Devlet Bahçeli ile kameralar karşısına geçti.

Buldan, açıklamasında şöyle dedi;

"Basının değerli emekçileri, teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmek üzere buraya geldik. Heyetimiz adına Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

2 Aralık'ta İmralı'da yaptığımız görüşme ve sonrasındaki tartışmalara dair Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Çok değerli bir görüşme oldu. Yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz.

İkinci aşamaya geçtik. Yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette bir barış yasası olmalıdır. Hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar önemli olacaktır. Yasaya dair beklentilerimizi ve katkılarını istedik. Sayın Bahçeli'nin sürece katkıları oldu."

"HER CÜMLEYE İMZAMI ATIYORUM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise "Pervin Hanım konuyu açıklıkça ifade etti. Her cümlesine imzamı atıyorum." dedi.

SIRADA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ VAR

DEM heyetinin, siyasi parti turu tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da görüşme için randevu talep edecekleri öğrenildi.

MHP'DEN 120 SAYFALIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU

Sürece ilişkin dün önemli bir gelişme daha yaşanmıştı. MHP, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamlayıp Meclis'e sunmuştu. Raporun 120 sayfadan oluştuğu bildirilmişti.

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." demişti.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söylemişti.

