Dört ilde petrol arama süresi 2028'e kadar uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki petrol arama sahalarına ilişkin ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, söz konusu sahalarda yürütülen arama faaliyetleri 12 Ocak 2028'e kadar devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 09:32, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 09:24
Dört ilde petrol arama süresi 2028'e kadar uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'da bulunan petrol arama sahalarına ilişkin ruhsat süreleri uzatıldı. Konuya ilişkin kararlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Batman, Diyarbakır ve Muş illerini kapsayan 60 bin 705 hektarlık saha ile Batman ve Adıyaman illerinde yer alan 49 bin 366 hektarlık alanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Söz konusu uzatma, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve elde edilecek kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla yapıldı.

Buna göre, ilgili sahalardaki arama ruhsatları 12 Ocak 2026 tarihinden 12 Ocak 2028'e kadar geçerliliğini sürdürecek.

