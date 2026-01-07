Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
Özgür Özel'den ABD'ye 'Maduro' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasına tepki gösterdi. "Bu haydutluğa karşı sessiz kalmamalıyız" diyen Özel, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe saydığını ve bir ülkenin onuru ile oynandığını vurguladı.

07 Ocak 2026 10:12
Özgür Özel'den ABD'ye 'Maduro' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyması vardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel "uluslararası hukuk hiçe sayıldı" dedi, Trump yönetimini eleştirdi.

"Bu haydutluğa karşı sessiz kalmamalıyız. Dünya ortak bir tavır almak zorundadır, bu çıldırmışlık haline karşı ortak bir tavır alınmalıdır. Dünya şimdi susarsa bundan sonra her şey daha kötü olur. Trump yönetimi uluslararası hukuku Birleşmiş Milletler şartını hiçe sayarak bir başka ülkeye gitti askeri müdahalede bulundu Maduro yatak odasında eşiyle birlikte kötü muamele ile gözaltına alındı, sürüklenerek paketlenerek ABD'ye götürüldü. Bir devlet başkanı dün bir arabanın arkasında sokak sokak New York sokaklarında dolaştırıldı ve teşhir edildi. Bir ülkenin onuru ile gururu ile oynandı. Tüm dünya düzenini tehdit eden bir haydutluğun tam ortasındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşıma tepki

Özgür Özel, Yunan bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımına da tepki gösterdi:

"Orada dur değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bir vatandaşımızı bile götürmeye cesareti olan varsa hodri meydan o kadar da değil."

