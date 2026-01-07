36 il için 'sarı' uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat!

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Kültürel Miras Uzmanları İçin Çözüm Taslağı Askıda: İstifa ve Dava Seçeneği Gündemde
Sponsorlu İçerik
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
En düşük emekli aylığı için düzenleme yolda
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
GSS borcu olanlar için süre uzatıldı
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
14 günlük maaş farkları 15 Ocak'tan sonra ödenecek
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
2025'te Türkiye'de En Çok Satan Otomobil Modelleri Açıklandı
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
İnfaz düzenlemesi ile 60 bin tahliye daha
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
Çocuklar oyun sanıyor bağımlılık büyüyor
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
3 milletvekili AK Parti'ye katılacak! 'Gençlik yuvama dönüyorum'
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Memurların asgari yemek bedellerindeki artış belli oldu
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş sona erdi: 30 Euro muafiyeti kaldırıldı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
TCMB: Kırmızı et ve sebze fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Bakan Göktaş: Şubat'ta 1573 engelli personel ataması yapılacak
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Yılmaz'dan 'Vatandaşlık Maaşı' açıklaması: Pilot uygulama başlıyor
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru: 2025'te 1,3 milyon araç satıldı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
AYM'den emsal karar: Toplu sözleşmede 'imza tarihi' engeli kalktı
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Hatay'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Bakan Güler'den PKK'ya: Kayıtsız şartsız silah bırakın ve teslim olun
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Borsa'da tarihi gün: 12.000 puan seviyesi aşıldı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Boğaziçi'nden 'hediye paketi' açıklaması: Kamu kaynağı kullanılmadı
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Ekonomi kurmayları en düşük emekli aylığı için bir araya geliyor
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Bahar havası veda ediyor: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Enflasyonun 'mevsimsiz' tablosu: TÜFE aralıkta yüzde 1,67 arttı
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
Öğretmenevlerinde tüm MEB personeli ve ailelerine %50 indirim!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
MİT arşivinden 'Arabistanlı Lawrence' çıktı: Bazen hoca, bazen haham!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Erdoğan açıkladı: GÜÇ Programı ile gençlere günlük 1.375 TL harçlık!
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!
Ana sayfaHaberler Yaşam

36 il için 'sarı' uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat!

Yurdun batısında etkili olması beklenen sağanak ve fırtına ile doğu illerdeki çığ tehlikesi nedeniyle 36 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2026 10:17, Son Güncelleme : 07 Ocak 2026 10:18
Yazdır
36 il için 'sarı' uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat!

Yurdun batısında etkili olması beklenen sağanak ve fırtına ile doğu illerdeki çığ tehlikesi nedeniyle 36 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haritalarla il il hava durumu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber