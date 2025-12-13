Hakkari sınırında 259 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son olarak Hakkari sınır hattında yapılan arama ve taramalarda 258 kilo 999 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sınır birliklerinin, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net