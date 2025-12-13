Memur-Sen Kamuda Ücret Dengesinde Israrcı
Memur-Sen, kamuda gelir adaletini ve ücret dengesini sağlamak için köklü bir çalışma yapılmasını sağlamada ve 4688 sayılı sendika yasasının reformu için çalışmayı başlatmakta ısrarcı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Genel Başkan Yalçın, X hesabından "Çalışma hayatının güncel konuları ile köklü sorunlarının çözümü için görüşmelerimiz ve gayretimiz sürecektir." diye paylaştı.
