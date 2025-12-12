Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

12 Aralık 2025
Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında tabela sık sık değişiyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu kez yaşanan gelişme ise araç sahiplerini bir hayli sevindirecek.

MOTORİNE İNDİRİM

Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI

Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.

2 LİRALIK İNDİRİM GELECEK

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİN NE KADAR OLACAK

İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


