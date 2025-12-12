Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2025 07:41, Son Güncelleme : 12 Aralık 2025 07:42
Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde A.K. ile E.B. (17) ve E.E. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., pompalı tüfekle E.B. ve E.E.'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Bacaklarından yaralanan E.B. ve E.E., sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.