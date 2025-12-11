ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı: Kredi faizlerini indirin
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı sonrasında dolar küresel piyasalarda değer kaybederken, Euro yükselişe geçti. Euro'nun dolar karşısındaki güçlenmesi, Euro/TL kuruna tarihi bir rekor getirerek kurun ilk kez 50 seviyesini aşmasına neden oldu. Euro/TL, işlemlerde 50,04'e kadar yükseldi.

Haber Giriş : 11 Aralık 2025 16:32, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:


 ÇARŞAMBA PERŞEMBE
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD doları 42,6020 42,6030 42,6140 42,6150
Avro 49,6270 49,6280 50,1010 50,1020
Sterlin 56,8270 56,8370 57,2540 57,2640
İsviçre frangı 53,0920 53,1020 53,7270 53,7370
ANKARA


ABD doları 42,5720 42,6520 42,5840 42,6640
Avro 49,5870 49,6670 50,0610 50,1410
Sterlin 56,7670 56,9770 57,1940 57,4040

