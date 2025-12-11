Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı sonrasında dolar küresel piyasalarda değer kaybederken, Euro yükselişe geçti. Euro'nun dolar karşısındaki güçlenmesi, Euro/TL kuruna tarihi bir rekor getirerek kurun ilk kez 50 seviyesini aşmasına neden oldu. Euro/TL, işlemlerde 50,04'e kadar yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 16:32, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 17:19
Euro/dolar paritesi yüzde 0,15 yükselişle 1,17'ye çıkarken Euro/TL ise 50,04'e kadar yükseldi.
Saat 14.20 itibarıyla Euro/TL yüzde 0,35 yükselişle 50,03'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda dolar/TL ise rekor seviyenin biraz altında 42,61 seviyelerinde işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,6020
|42,6030
|42,6140
|42,6150
|Avro
|49,6270
|49,6280
|50,1010
|50,1020
|Sterlin
|56,8270
|56,8370
|57,2540
|57,2640
|İsviçre frangı
|53,0920
|53,1020
|53,7270
|53,7370
|ANKARA
|
|
|
|ABD doları
|42,5720
|42,6520
|42,5840
|42,6640
|Avro
|49,5870
|49,6670
|50,0610
|50,1410
|Sterlin
|56,7670
|56,9770
|57,1940
|57,4040