Euro'da yeni zirve: FED kararı sonrası 50 TL'yi aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı sonrası dolar değer kaybederken Euro yükseldi.

Euro'nun dolar karşısındaki yükselişi Euro/TL'ye de yansıdı. Euro/TL ilk kez 50 seviyesini aştı.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,15 yükselişle 1,17'ye çıkarken Euro/TL ise 50,04'e kadar yükseldi.

Saat 14.20 itibarıyla Euro/TL yüzde 0,35 yükselişle 50,03'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda dolar/TL ise rekor seviyenin biraz altında 42,61 seviyelerinde işlem görüyor.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle: