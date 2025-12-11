Prof. Dr. Hakan Kara faiz kararı beklentisini açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bugün açıklanacak faiz kararına yönelik değerlendirmede bulundu.

Kara, rezervlerdeki iyileşmenin TCMB'nin elini güçlendirdiğini belirtirken, yapılması gereken ve yapılması olası faiz indirimlerini de açıkladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, "KKM dahil net rezervler 26 ayda 250 milyar dolar iyileşti" derken, faiz kararına yönelik beklentileri için de şunları yazdı:

"Bana göre bugün Merkez Bankasının en fazla 100 baz puan indirimi yapması gerekiyor, ama bu tabloya güvenerek 150 yapacağını tahmin ediyorum."