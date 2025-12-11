Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Hakimin düğün fotoğrafları dava dosyasına girdi: İtiraz üzerine yargılamadan alındı
Meclis'te 'stajyer tacizi' iddiası: Kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
Belediyelerdeki ruhsat rüşvetine son! Resmi Gazetede yayımlandı
Torba Yasa ile Emeklilik ve Borçlanmada Yeni Dönem Başlıyor
Sır perdesi aralandı! Güllü'yü itti 'bay bay' dedi
Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklandı
Kullanma tarihi geçmiş ürünlere etiket basarken yakalandılar
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Ali Yalçın: Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Erdoğan, MYK'da talimat verdi: Geçit vermeyeceğiz

Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla, aileyi yıkan ve gençleri toplumdan koparan yasa dışı bahis ve sanal kumar sorununun üzerine gidileceğini belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 09:19, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 09:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, toplum yapısını tehdit eden yasa dışı bahis ve sanal kumara geçit vermeyeceklerini, devletin tüm imkanları ile meselenin çözümü için seferber olduklarını söyledi. Erdoğan "Bu çok önemli bir mesele. İçimizi acıtıyor. Aileyi yıkan, gençlerimizi bizden koparan bu sorunun üzerine gidip çözmemiz gerekli. Bununla mücadele etmemiz lazım" dedi.

ADIMLARI HIZLANDIRIN

Edinilen bilgilere göre, konuşmasında gerekli talimatları kabine üyelerine de verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine de konuyu takip etmeleri talimatı vererek, atılması gereken adımların hızlandırılmasını istedi. Sanal kumar ve yasa dışı bahsin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı, gençleri hedef aldığı ve oluşturulan kara para düzeni ile ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Erdoğan, gerekli hukuki ve idari altyapının güçlendirilerek ilgili kurum ve STK'larla iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Aile kurumunu zayıflatan hiçbir faaliyete geçit vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan konuşmasında dijitalleşmeyle birlikte bu tarz faaliyetlerin yaygınlaştığı, buna paralel olarak intihar olaylarının çoğaldığını, bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

60 SAYFALIK RAPOR

Toplantıda, TBMM çalışmaları da masaya yatırıldı. AK Parti'nin, Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı rapor ele alındı. 50 sayfadan oluşması beklenen raporun 60 sayfaya çıkarıldığı, raporda; topluma kazandırma, iş bulma gibi meselelerin işlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı katkılarıyla yönetmelik ve yönerge çıkarılması gibi önerilerin yer aldığı öğrenildi. Raporun hafta sonu Meclis Başkanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

YENİDEN ÇALIŞILACAK

Öte yandan, kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerinin aylık ücretlerinde 30 bin liralık iyileştirme öngören düzenleme kamuoyunda tepkiye neden olmuş, düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geri çekilmişti. Toplantıda bu konunun da istişare edildiği, Erdoğan'ın konu ile alakalı daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.


