Erdoğan, MYK'da talimat verdi: Geçit vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, toplum yapısını tehdit eden yasa dışı bahis ve sanal kumara geçit vermeyeceklerini, devletin tüm imkanları ile meselenin çözümü için seferber olduklarını söyledi. Erdoğan "Bu çok önemli bir mesele. İçimizi acıtıyor. Aileyi yıkan, gençlerimizi bizden koparan bu sorunun üzerine gidip çözmemiz gerekli. Bununla mücadele etmemiz lazım" dedi.

ADIMLARI HIZLANDIRIN

Edinilen bilgilere göre, konuşmasında gerekli talimatları kabine üyelerine de verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine de konuyu takip etmeleri talimatı vererek, atılması gereken adımların hızlandırılmasını istedi. Sanal kumar ve yasa dışı bahsin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı, gençleri hedef aldığı ve oluşturulan kara para düzeni ile ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Erdoğan, gerekli hukuki ve idari altyapının güçlendirilerek ilgili kurum ve STK'larla iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Aile kurumunu zayıflatan hiçbir faaliyete geçit vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan konuşmasında dijitalleşmeyle birlikte bu tarz faaliyetlerin yaygınlaştığı, buna paralel olarak intihar olaylarının çoğaldığını, bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

60 SAYFALIK RAPOR

Toplantıda, TBMM çalışmaları da masaya yatırıldı. AK Parti'nin, Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı rapor ele alındı. 50 sayfadan oluşması beklenen raporun 60 sayfaya çıkarıldığı, raporda; topluma kazandırma, iş bulma gibi meselelerin işlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı katkılarıyla yönetmelik ve yönerge çıkarılması gibi önerilerin yer aldığı öğrenildi. Raporun hafta sonu Meclis Başkanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

YENİDEN ÇALIŞILACAK

Öte yandan, kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilerinin aylık ücretlerinde 30 bin liralık iyileştirme öngören düzenleme kamuoyunda tepkiye neden olmuş, düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geri çekilmişti. Toplantıda bu konunun da istişare edildiği, Erdoğan'ın konu ile alakalı daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.



