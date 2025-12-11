Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı, taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 07:55, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 07:52
Kırsal Uğurlu Mahallesi'nde husumetli akraba aileler arasında çıkan tartışma silah, bıçak, taş ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik ekipleri, mahallede önlem aldı.