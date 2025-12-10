Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil

TBMM'deki partisinin grup toplantısında söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'deki et fiyatlarını eleştirerek Avrupa ile kıyaslama yaptı. Özel, "Kırmızı et 7 dolarsa bizde 41 dolara yemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Daha önceki konuşmalarında da fiyat artışlarına dikkat çeken Özel, "Etin kilosu 43 liraydı; şimdi 900 liraya çıktı. Vatandaşlarımızı bu yoksulluktan nasıl çıkaracağımızı yakında açıklayacağız" demişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber'de bu konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kırmızı et iddialarına ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, Özel'in et fiyatlarını yurt dışındaki fiyatlar ile kıyaslamasına da tepki gösterdi.

"Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var"

Et fiyatlarına ilişkin manipülasyon yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, Özgür Özel'i işaret ederek şöyle tepki gösterdi:

Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer.

"CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor" diye belirten Bakan Yumaklı "Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim" sözleri ile tepki gösterdi.

Yeni sistem

Bakan Yumaklı, 2024 yılı itibariyle yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, artık yurt dışından tedarik işini sadece Et ve Süt Kurumu'nun yaptığını söyledi.

Türkiye kırmızı ette kendine yeter durumda

Kırmızı ette vurgun ve tekelleşmeye son verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan 'bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil. İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası" dedi.