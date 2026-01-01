Iğdır'da 5 katlı bir apartmanda asansörün halatı koptu: 2 yaralı

Iğdır'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Çilem Şana ile kızı Ceylan Şana'nın bindikleri asansörün halatı koptu. Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı.

