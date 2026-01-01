Ankara'da otizmli çocuğa öğretmen şiddeti iddiası!

152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
2 ilde okullar yarın da tatil edildi
2 ilde okullar yarın da tatil edildi
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'da otizmli çocuğa öğretmen şiddeti iddiası!

Ankara'da bir ilkokulda otizmli çocuğun öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Ailesi hastaneden darp raporu alarak, öğretmen hakkında polise şikayette bulunurken, inceleme başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 13:00, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 13:03
Yazdır
Ankara'da otizmli çocuğa öğretmen şiddeti iddiası!

Ankara Elmadağ'da Şehit Ersin Utlu İlkokulu'nda özel eğitim sınıfında eğitim gören otizmli İsmail Doruk Sarimbeyli'nin (10), öğretmeni D.K. tarafından darbedildiği iddia edildi. Ailesi hastaneden darp raporu alarak, öğretmen hakkında polise şikayette bulunurken, inceleme başlatıldı.

Tuğba Ulubey (40), 26 Aralık'ta öğretmen D.K.'nin kendisini arayıp, 'Oğlunuzu okuldan alabilir misiniz?' demesi üzerine okula gittiğini söyledi.

Ulubey, "Gittiğimde sınıfın penceresinden öğretmenin çocuğuma bağırdığını ve tekme attığını gördüm. Oğlumun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar, tırnak izleri ve tokat izleri gördüm. Öğretmen beni aradığında çok yakın mesafedeydim. 5 dakika içerisinde okula gittim. Çocuğumun öğretmeni yakasından tutmuştu. Çocuğumun çığlıklarını duydum. Dış kapı kapalıydı. Kapıdan kafamı uzattığımda penceresinden gördüm. Çocuğumun birisi yakasından tutmuş bir şekildeydi. Diğeri de 'Çekil git defol' diye bağırıp çocuğuma tekme atarken gördüm. Bir anne olarak şok geçirdim önce. Sonra kapıyı açıp 'Ne yapıyorsunuz' diye içeriye girdim" dedi.

'ÜZÜLDÜK VE YIPRANDIK'

Darp raporu almak için hastaneye gittiklerinde hastane polisi tarafından karakola götürüldüklerini söyleyen Ulubey, "Orada okul müdürü vardı. Benden şikayetçi olmamam gerektiği istendi. Ama ben şikayetçi oldum. Çocuğumla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum. Çünkü biz çok üzüldük ve yıprandık. O benim bebeğim. Çocuğum şu an okula gidemiyor. Endişeliyim, korku içerisindeyim, panik içerisindeyim. Ben onun 'anne' demesini duymak için bile yıllarca bekledim. 'Anne beni dövdü. Beni okula gönderme. Beni bırakacak mısın' diye panik içinde geldi buraya. Ben de onun ceza almasını istiyorum. Bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyorum. Hiçbir çocuğa yaklaşsın istemiyorum. Şu an çocuğumu okula göndermeyi de düşünmüyorum" dedi.

'BAKANLIĞA DA ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Baba Necip Sarimbeyli de (40), oğlunun vücudunda darp izleri olduğunu söyleyerek, "Okulla görüştüğümüzde hiçbir tepki gelmedi. Tamamen adli sürecin takip edildiğini söylediler bize. Biz de kendileri hakkında şikayetçi olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'na da CİMER üzerinden şikayette bulunduk. Bu şekildeki çocukların darp edilmesi, savunmasız çocukların sessiz kalması bizi gerçekten kötü etkiliyor. Zaten hayatla bir savaşımız var. Bir de bu durumlar bizi daha da çok üzüyor, daha da çok yaralıyor" diye konuştu.

Okul yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı. (DHA)


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber