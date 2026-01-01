Akaryakıtta yeni yıl zammı
Benzin ve motorin fiyatları yeni yılın ilk saatlerinde zamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel rakamlar ve zam oranlarıyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 10:16, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 10:18
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki oynak seyir ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya giren ÖTV artışı da fiyatlara doğrudan yansıdı.
Yapılan düzenleme kapsamında benzin ve motorin fiyatlarında litre başına zam geldi.
Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 1 lira 42 kuruş yükseldi.
Söz konusu artışlar, yeni yılın ilk saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara yansıdı.
İşte 1 Ocak zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları:
- İSTANBUL
- Benzin: 53,15 TL
- Motorin: 54,46 TL
- LPG: 29,03 TL
- ANKARA
- Benzin: 53,97 TL
- Motorin: 55,43 TL
- LPG: 28,92 TL
- İZMİR
- Benzin: 54,30 TL
- Motorin: 55,76 TL
- LPG: 28,85 TL