Akaryakıtta yeni yıl zammı

Yapılan düzenleme kapsamında benzin ve motorin fiyatlarında litre başına zam geldi.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki oynak seyir ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya giren ÖTV artışı da fiyatlara doğrudan yansıdı.

