Ara transfer dönemi başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 12:20, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 12:21
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.