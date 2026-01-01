Patent başvurularında geçerli olacak yeni ücretler belli oldu
Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2026 yılı ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni fiyatlar başvuru sahiplerini nasıl etkileyecek?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 10:41, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 10:43
Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2026'da uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.
Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2026 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı
Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 81,42 lira, marka tescil ücreti 2 bin 27,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 23,08 lira olarak belirlendi. Tasarım tescil başvurularında ise 326,42 lira alınacak.
Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.